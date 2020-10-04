موسيماني يطالب الأهلي بصفقتين من العيار الثقيل

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
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منح مسئولو النادي الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق حق اختيار الصفقات الجديدة للقلعة الحمراء والتعاقد معها وفقًا لوجهة نظره الفنية فضلاً عن تفويض موسيماني بتحديد الراحلين عن صفوف الفريق.

وتتجه موسيماني أنظار نحو لاعبين مميزين في صن داونز الجنوب أفريقي وهما مورينا الظهير الأيمن والذي يعتبر أفضل بديل لأحمد فتحي ووصفه موسيماني بالأفضل في القارة السمراء في الوقت الحالي خاصة أن مورينا غاب عن مباراتي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا في العام الحالي ولكنه كان نجم مباراة الخماسية الشهيرة في الموسم الماضي.

وسيرينو هو اللاعب الثاني من صفوف صن داونز الجنوب أفريقي والذي رشحه موسيماني ليكون البديل الأمثل لرمضان صبحي.

وسيكون الأهلي مضطراً لإعلان بيع أو إعارة أو الرباعي أزارو وجيراردو وأجايي وبادجي فب حالة تلبية مسئولي التعاقدات في الأهلي لطلبات موسيماني بالتعاقد مع مورينا وسيرينو بالإضافة إلى شراء بانون والبلايلي.

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