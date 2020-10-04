محافظ الشرقية: 85% من المخالفين قدموا طلبات تصالح (فيديو)

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك توجيهات بالتسهيل على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقديم نسب تخفيض تشجع المواطنين على التقدم للتصالح.

وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن نسبة التخفيض وصلت إلى 35% على كافة الأسعار، بالإضافة إلى تخفيض 25% على الدفع الفوري لقيمة المخالفة، فضلا على أن سعر التصالح على المتر في القرى يبلغ 50 جنيه.

وأضاف أنهم مدوا ساعات العمل في بعض المراكز التكنولوجية لتصل إلى العاشرة مساءا لاستقبال أكبر عدد من المواطنين، موضحا أن متوسط عدد المتقدمين على تقديم طلبات التصالح يصل إلى 3 آلاف متقدم يوميا، وأحيانا يصل إلى 4 آلاف متقدم في بعض المناطق، كاشفا أن 85% من حالات المخالفة بالمحافظة قدم أصحابها طلب تصالح، ومازال الإقبال جيد جدا.

وكشف محافظ الشرقية، تفاصيل قرار السماح بإعادة البناء، قائلًا إنه سيتم استئناف البناء والتشطيب حتى الدور الرابع لمن يمتلك تراخيص.

وأوضح "غراب"، خلال تصريحات صحفية، أنه سيتم استكمال البناء حتى 4 طوابق فقط حتى صدور الاشتراطات في نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن كل مدينة سيكون لها اشتراطات خاصة بها.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بحصر الأماكن التي تصلح لإنشاء حي كالأسمرات، مؤكدًا أنه سيكون هناك نقلة كبيرة داخل عواصم المدن والمحافظات لتطوير الأحياء.

وتابع محافظ الشرقية: "اجتماع مجلس المحافظين اليوم كان مبهجًا للغاية، ويؤكد إصرار الرئيس على الوصول إلى الأفضل".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه رئيس الوزراء بالانتهاء من وضع اشتراطات البناء وإعلانها على المواطنين في أقرب وقت.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، يوم الأحد، "الدنيا واقفة، وده مش من المصلحة".

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