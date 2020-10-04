نسرين أمين تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة.. وتعلق: "أحلى حاجة في حياتي اتولدت"

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة نسرين أمين على الاحتفال بعيد ميلاد نجلتها الوحيدة "أمينة"، وقامت بتوجيه رسالة مليئة بالحب لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت نسرين أمين صورة لها مع ابنتها، وهي في مرحلة طفولتها، وعلقت قائلة:"يوم 3 أكتوبر أحلى حاجة في حياتي اتولدت، أمينة بنتي يارب العمر كله في صحة وسعادة".

وفي سياق آخر، شاركت نسرين أمين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"لما كنا صغيرين"، وهو بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، كريم قاسم، نبيل عيسى، محمود حجازي، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، أشرف زكي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي.

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