في عيد ميلاد صابرين.. تعرف علي عدد زيجاتها

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تحل اليوم ذكري، ميلاد صابرين محمد عبد الله، التى ولدت 4 أكتوبر 1967 في القاهرة، ونشأت وسط أسرة اشتهرت بألعاب السيرك فهي أنها ابنة أخت الفنانة نعيمة عاكف، وحصلت الفنانة المحجبة على ليسانس من قسم الفلسفة بكلية الآداب



تزوجت صابرين من رجل الأعمال السكندري ياسر عبد اللطيف وأنجبت منه ولد يدعى نور، لكنهما انفصلا بعد 15 عاما من الزواج، وهى حاليًا متزوجة من رجل الأعمال المصري صادق جلال المقيم بالولايات المتحدة.



وكانت قد ابتعدت الفنانة صابرين عن التمثيل والوسط الفني، كما ارتدت الحجاب وأعلنت اعتزالها للتمثيل، إلا أنها عادت مرة أخرى عام 2010م لتستكمل مشوارها الفني وهى مرتديه الحجاب.



يشار أن صابرين تشارك حالياً في فيلم "النمس والأنس" ، وتُجسد صابرين خلال الأحداث دور سيدة من عشيرة الجن وتقوم بتوريط هنيدي في العديد من المصائب وذلك في إطار كوميدي.



فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، شيكو، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وهو من إخراج شريف عرفة.



والجدير بالذكر أن صابرين شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ليالينا 80"، وهو بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، نهى عابدين، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، رنا رئيس، نورهان، حسني شتا، نورهان، صبرى عبد المنعم، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ومن إنتاج سينرجي.

