الأهلي يرفض التفريط في أفشة

قرر النادي الأهلي رفض جميع العروض المقدمة للتخلي عن صانع ألعاب للفريق محمد مجدي أفشة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن أفشة أحد أهم العناصر الأساسية داخل الفريق، وبالتالي فإنه لا يمكن التفريط به خلال المستقبل.





وكان عبد الرحمن اسماعيل، وكيل اللاعب، قد تحدث عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة النهار الفضائية، حيث أكد أن اللاعب يمتلك عروضاً خليجية، بالإضافة لعرضين من فريقي رينجرز وسيلتيك الاسكتلنديين.





ويستعد الأهلي للمواجهة المرتقبة غداً ضد المقاولون العرب، في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.