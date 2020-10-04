نظام أردوغان يعتقل مسؤولاً تضامن مع الأكراد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:12 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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أقالت وزارة الداخلية التركية، آيْهان بيلْغَن، رئيس بلدية مدينة قارص، شرقي البلاد، المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، على خلفية احتجاجات متضامنة مع أكراد سوريا في 2014 عقب سيطرة "داعش" على مدينة عين العرب (كوباني).

 

وفي بيان لوزارة الداخلية التركية، قالت فيه إن إقالة "بيلغن" جاءت بعد اعتقاله الخميس، مع آخرين في إطار التحقيقات ذاتها، موضحة أنه تم تعيين وصي على البلدية بدلًا منه.

 

وكشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" التركية، أنه تم تعيين والي قارص، تركر أوكسوز، رئيسا للبلدية المذكورة.

 

وكانت السلطات التركية، اعتقلت 19 كرديا، بينهم رئيس بلدية قارص، فيما اعتقلت الجمعة الماضية، 82 من قيادات الحزب على خلفية الاحتجاجات ذاتها.

 

وأوضحت الوزارة في بيانها أن اعتقال رئيس البلدية والآخرين جاء بعد اتهامهم بـ"انتهاك وحدة الدولة وسيادة البلاد"، مشيرة إلى أن عزله من منصبه "إجراء احترازي" لحين انتهاء التحقيقات، بموجب المادة 45 من قانون البلديات رقم 5393.

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تركيا أردوغان

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