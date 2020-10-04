"بنحبك يا منتصر"...عمرو رمزي يهدي المنتصر بالله هذه الأغنية

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قام الفنان عمرو رمزي بعمل أغنية في حب الفنان الراحل المنتصر بالله، شارك في غنائها 4 أصوات جديدة قدمها لأول مرة وهم شريف قاسم، دعاء إبراهيم، محمد المهدى، محمود ربيع، رشا مرجان، هند مرجان.



وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قال عمرو رمزي :" قمت بعمل هذه الأغنية عندما قرأت في تصريح لزوجته تقول فيه:" المنتصر بالله حزين ولا أحد يسأل عنه" ، فأنا أحبه كثيراً وكنت أتمنى أن يشاهد هذا الكليب؛ ولكن مات قبل طرحه، وهذا الأمر أحزنني كثيراً" .



وأستكمل حديثه قائلاً:" عندما ذهبت للعزاء، شكرتني أسرته على هذا العمل ، وأحبوه كثيراً" .



وتعد الأغنية من كلمات سامح الصيري ولحن تراثي ، والكليب تصوير أدهم رمزى، سيف محمد، مونتاج عمرو الدويك وإخراج محمد الشريف.





توفى الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.



وقدم الفنان المنتصر بالله خلال مشواره الفنى العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.





وولد ​المنتصر بالله​ رياض السيد في 21 فبراير عام 1950، وعن اسمه قال إن والده توفي له 3 أولاد أسماهم جميعا "عزت"، فقرر إذا أنجب أن يختار اسمًا فيه كلمة الله، وبالفعل أنجب ولدًا وأسماه "المعتز بالله"، وحينما أنجب ولدًا آخر اعتبره انتصارًا فأسماه المنتصر بالله، كما أطلق على باقي أشقائه المحفوظة بالله وإكرام بالله ونعمة بالله.





