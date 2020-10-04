شاهد.. زاهي حواس يحرج مذيعة "إكسترا نيوز" على الهواء

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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تعرضت مقدمة برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، لموقف محرج على الهواء بسبب الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري.

وأنهى الدكتور زاهي حواس، المداخلة الهاتفية بالبرنامج بشكل مفاجىء، قائلا: "شكرا.. متشكر فرصة سعيدة جدا"، لترد مقدمة البرنامج: "دكتور زاهي حضرتك معايا"، فعقب "حواس"، "أه أنا بقولك متشكر.. خلاص المكالمة طولت كده..باي باي".

قال مصطفى الوزيري، عضو المجلس الأعلى للآثار، في تعليقه على الكشف الأثري الذي أعلنت عنه وزارة الآثار والسياحة أمس السبت، إن هذا الكشف تم بأيادي مصري خالصة بجهود بعثة مصرية.

وأكد "الوزيري" في تصريحات صحفية، على أهمية هذا الاكتشاف، مشيرًا إلى أهمية هذا المكان الذي وصفه بالواعد منذ النظر إليه للمرة الأولى في أبريل 2018.

وأضاف "هذا المكان كشف عن مميزات ليس لها مثيل على وجه الكرة الأرضية ومن أبرزها مومياء الجعران، موميوات أشبال الأسود، ومومياء حيوان النمس، وهذا المكان مقدس عند المصري القديم".

وتابع "عثر به على مجموعة من القطط والحيوانات التي تعود إلى عصر الأسرة الـ26، أو العصر الصاوي أو عصر النهضة والازدهار وإعادة إحياء مصر القديمة".

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