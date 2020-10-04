بوسي شلبي تهنئ أمير شاهين بحفل زفافه

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احتفل الفنان أمير شاهين بحفل زفافه أول أمس في إحدي الفنادق بالقاهرة، بحضور عدد كبير من النجوم والأهل والأصدقاء، الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة.



وحرصت الإعلامية بوسي شلبي علي توجيه له رسالة تهنئة ، حيث نشرت صورة تجمعه هو وزوجته ، عبر حسابها بموقع إنستجرام .



وعلقت قائله:"أمير أخي الغالي ربنا يسعدك ويفرح قلبك بمنة وأتمني لكم حياة سعيدة ، وفي انتظار الهام شاهين الصغيرة.



وأظهرت الصور والفيديوهات الأولى من حفل زفاف أمير شاهين، حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والنجوم، على رأسهم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، بالإضافة إلى هاني سلامة، منة شلبي، هنا شيحة، هالة صدقي، لبلبة، وهاني شاكر.



والجدير ذكره أن أمير احتفل بداية الشهر الماضي بخطوبته بالساحل الشمالي في حضور عدد محدود من المقربين، بينهم هالة صدقي وهنا شيحة.