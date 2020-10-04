زاهي حواس: 70% من الآثار المصرية مازالت تحت الأرض (فيديو)

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، إن كشف سقارة الذي تم الإعلان عنه أمس هام جدا، ودخل كل بيت على مستوى العالم، حيث أنه يعطينا فكرة عن طريقة التحنيط في الأسرة الـ 26، أي منذ 2600 عام.





وأشار "حواس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن التوابيت التي سيتم اكتشافها الفترة المقبلة بنفس المنطقة ستكون متشابهة، متوقعا أن منطقة سقارة تحتوي على آلالاف من التوابيت، معلقا: "منطقة سقارة في فترة العصر المتأخر كانت منطقة للدفن".





وأضاف أن مصر اكتشفت 30% من آثارها، ومازال هناك 70% في باطن الأرض، معربا عن سعادته بأن الاكتشافات في مصر أصبحت تتم بأيدي مصرية، قائلا: "أصبح لدينا شباب أثريين لا يقلوا كفاءة عن الأجانب.. كنا زمان خدامين للأجانب، هما يكتشفوا وإحنا نسقفلهم، ونعلن الكشف، ولكن الوضع تغير الآن".





وقال مصطفى الوزيري، عضو المجلس الأعلى للآثار، في تعليقه على الكشف الأثري الذي أعلنت عنه وزارة الآثار والسياحة أمس السبت، إن هذا الكشف تم بأيادي مصري خالصة بجهود بعثة مصرية.





وأكد "الوزيري" في تصريحات صحفية، على أهمية هذا الاكتشاف، مشيرًا إلى أهمية هذا المكان الذي وصفه بالواعد منذ النظر إليه للمرة الأولى في أبريل 2018.





وأضاف "هذا المكان كشف عن مميزات ليس لها مثيل على وجه الكرة الأرضية ومن أبرزها مومياء الجعران، موميوات أشبال الأسود، ومومياء حيوان النمس، وهذا المكان مقدس عند المصري القديم".



