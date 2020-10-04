شرطة الاحتلال تعتقل العشرات في تظاهرات مناهضة لنتنياهو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:39 ص
شرطة الاحتلال
شرطة الاحتلال
وكالات
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أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال عشرات المتظاهرين المناهضين لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مدينتي تل أبيب وكفر سابا، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، تظاهر الآلاف في منطقتي ديزنغزوف وهابيما في تل أبيب، وفي نقاط تظاهر أخرى.

 

وكانت شرطة الاحتلال سجلت، مئات المخالفات للمتظاهرين بذريعة خرقهم لتقييدات التظاهر، التي أقرت يوم الخميس الماضي ويمنع خلالها تجمهر أكثر من 20 شخصًا على مسافة كيلومتر من منازلهم. وتصل قيمة كل مخالفة إلى 500 شيكل لكل متظاهر.

 

ووقعت صدامات بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين في تل أبيب، حسبما أظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وهتف المتظاهرون "لن نتنازل حتى يستقيل نتنياهو"، "ثروة، سلطة، عالم سفلي"، بينما تسللت عناصر خاصة من الشرطة بين المتظاهرين واعتقلت عددا منهم.

 

وكان نتنياهو دفع حكومته إلى المصادقة على قيود الإغلاق المشدد والشامل، خلافا لمواقف جميع المسؤولين في جهاز الصحة ووزارة المالية، الذين دعوا إلى فرض قيود فقط على المناطق الموبوءة بفيروس كورونا.

 

ويعتبر معارضو نتنياهو أنه يستغل وضع إسرائيل الوبائي لقمع مناهضيه.

 

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