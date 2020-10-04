تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.36% خلال تعاملات اليوم
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:32 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث تؤاجع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.36% خاسراً 29.82 نقطة ليصل إلى مستوى 8265.23 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.37% خاسراً 51.63 نقطة ليصل إلى مستوى 13783.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 234.4 مليون سهم بقيمة 4.7 مليار ريال.
وهبط 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.13%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.87%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.84%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.62%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.44%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.84%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.77%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.62%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.49%.
وقفز 73 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الخليجية العامة" بنسبة 5.92%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 5.84%، ثم سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 4.35%، فيما تراجع 116 سهماً على رأسها سهم "بروج للتأمين" بنسبة 4.18%، ثم سهم "أسمنت نجران" بنسبة 3.95%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 3.62%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 440.4 مليون ريال سعودي.
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