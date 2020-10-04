فيلم و5 مسلسلات.. محمد علاء يعيش حالة من النشاط الفني

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يعيش الفنان محمد علاء "جاميكا" حاليًا حالة من الانتعاش الفني، حيث أقترب على الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل "ضي القمر" الذي يُعرض حاليًا عبر قناة "dmc"، ويُجسد خلال الأحداث دور "نادر" زوج الفنانة كندة علوش والذي يُحبها ويتمنى الإنجاب منها، لكن بعض المشاكل تمنعها من ذلك، الإ أنه يُثابر ويساعدها حتى يُحسن من حالتها الصحية.

ضي القمر من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان، إخراج أحمد حسن، بطولة كندة علوش، محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي، ياسمين موافي.

كما تعاقد محمد علاء علي مسلسل جديد يحمل اسمًا مبدئيًا، وهو "جنون العشق"، ومن المفترض انطلاق تصويره خلال شهر أكتوبر الجاري، وهو بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إسلام جمال، محمود حجازي، سامية الطرابلسي، وجاري إختيار باقي الأبطال، وهو من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف محمد عبدالمعطي، ومن المرتقب عرضه نهاية العام الجاري خارج شهر رمضان.

كما تعاقد محمد علاء علي ثلاثة مسلسلات ليُشارك بهم السباق الرمضاني المقبل وهم "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، والجزء الثاني من مسلسل "الإختيار" بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، ومسلسل"الملك أحمس" بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري.


أما على المستوى السينمائي فيقوم حاليًا بتصوير مشاهده في فيلم "قمر14"، الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي ويضم 5 خطوط درامية ولكل خط حكاية درامية، وهو من أبطال الحكاية الرابعة، والحكاية الأولى بطولة غادة عادل، عارفة عبد الرسول، محمد مهران، والحكاية الثانية بطولة أحمد حاتم، أحمد بدير. محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، والحكاية الثالثة بطولة أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، والحكاية الخامسة بطولة خالد النبوي، شيرين رضا.

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