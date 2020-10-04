ثلاثي الزمالك ينضمون لمعسكر منتخب الشباب اليوم





ينضم لاعبو الزمالك الدوليون اسامة فيصل وحسام اشرف وياسين مرعي لمعسكر منتخب الشباب تحت 20سنة في التدريب المسائي المقرر في تمام الرابعة عصرًا بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.





ووافق الجهاز الفني للزمالك علي مشاركتهم مع في مباراة الغد الودية أمام فريق الاميريةً.





واتفق احمد زاهر المدير الإداري للفريق الأبيض مع الجهاز الفني لمنتخب الشباب علي إشراكهم لمدة ساعة فقط في المباراة الودية علي ان ينتظموا في تدريبات الزمالك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.