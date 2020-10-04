برشلونة يخطط للتخلص من أومتيتي لضم نجم مانشستر سيتي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث موقع صحيفة «سبورت» الكتالونية، عن صراع فرنسي إيطالي، لضم صامويل أومتيتي، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


رحيل أومتيتي عن برشلونة الإسباني
وأوضحت الصحيفة أن الأندية المتصارعة لضم مدافع فريق برشلونة هم، ستاد رين، وأولمبيك ليون الفرنسيين.


وأوضحت الصحيفة أن أندية روما، ونابولي من إيطاليا تنافس على ضم مدافع الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، في الميركاتو الصيفي.


وأتمت الصحيفة أن برشلونة يبحث عن عرض مناسب لبيع أومتيتي، من أجل التعاقد مع إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي.

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