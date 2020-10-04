البورصة توقف التداول علي أسهم 18 شركة لتجاوزها النسب المقررة قانونياً





قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 18شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد.









وذكرت البورصة المصرية في بيان لها اليوم الشركات التي تم إيقافها كالاتي :ـ





العامة لمنتجات الخزف والصيني، الألومنيوم العربية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسماعيلية مصر للدواجن، الأهلي للتنمية والاستثمار، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المصرية للدواجن، جلاكسو سميثكلاين، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، شركة النصر للأعمال المدنية.



