سامكريت مصر توافق على كفالة "الداو الهرم" في عقد قرض لمشروع بـ 12 مليون دولار
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:16 ص
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية اليوم عن إعلان شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون، عن كفالة لشركة الداو الهرم لتشغيل الفنادق، في عقد القرض المزمع إبرامه بين شركة الداو الهرم والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في حدود مبلغ وقدره 12 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن القرض يهدف لإقامة مشروع فندقي في مرتفعات الأهرام.
حققت الشركة خلال 2019، أرباحاً مستقلة بلغت 44.99 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 211 مليون جنيه في 2018.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال 2019 إلى 4.79 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.37 مليار جنيه في 2018.
ويبلغ قيمة سهم شركة سامكريت مصر في البورصة اليوم حوالي 16.3 جنيهاً
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