سامكريت مصر توافق على كفالة "الداو الهرم" في عقد قرض لمشروع بـ 12 مليون دولار

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن القرض يهدف لإقامة مشروع فندقي في مرتفعات الأهرام.

حققت الشركة خلال 2019، أرباحاً مستقلة بلغت 44.99 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 211 مليون جنيه في 2018.







