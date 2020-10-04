كشف ملابسات واقعة السطو على فرع إحدى شركات الاتصالات بالقاهرة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:21 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات واقعة السطو على فرع إحدى شركات الاتصالات، بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبي الواقغة.

وتبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث سرقة بالإكراه داخل فرع إحدى شركات الإتصالات الكائن بدائرة القسم، وعلى الفور إنتقلت الأجهز الأمنية إلى محل البلاغ وبسؤال أحد موظفى الشركة أفاد بأنه أثناء تواجده داخل الفرع فوجئ بدخول أحد الأشخاص يرتدى كمامة قام بتهديده بسلاح نارى ( طبنجة ) وإحتجازه داخل حجرة ملحقة بالفرع وإستولى على كمية من كروت الشحن، ومبلغ مالى قدره ( 11 ألف جنيه) ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية الموظف، وبإعادة مناقشته وتضييق الخناق عليه عدل عن أقواله وأقر بأنه نظرًا لسابقة إختلاسه مبلغ مالى قدره (10 آلاف جنيه ) قيمة كمية من كروت الشحن قام بالإستيلاء عليها من الشركة عمله والتصرف فيها بالبيع لصالحه، إختمر فى ذهنه فكرة الإستيلاء على المسروقات وإختلاق واقعة سرقته بالإكراه، وفى سبيل ذلك إستعان بأحد أصدقائه (له معلومات جنائية) للحضور لفرع الشركة عمله والإستيلاء على المسروقات على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها، وإعترف بإرتكاب الواقعة بالتواطؤ مع المذكور مستخدمًا هيكل سلاح نارى على هيئة طبنجة "بلاستيك"، لإبعاد الشبهة الجنائية عنهما وإثبات صحة رواية المتهم الأول بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه على خلاف الحقيقة.. وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى قدره 8500 جنيه، عدد 53 كارت شحن فئات مختلفة من متحصلات واقعة السرقة ) وأضافا بإنفاق باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كشف ملابسات واقعة السطو على فرع إحدى شركات الاتصالات بالقاهرة
كشف ملابسات واقعة السطو على فرع إحدى شركات الاتصالات بالقاهرة

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