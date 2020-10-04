"حسن درويش "يقدم إستقالته من مجلس إدارة مرسى علم والأهرام للطباعة

أعلنت شركتا الأهرام للطباعة والتغليف و مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، عن استقالة ياسر درويش من مجلس إدارة الشركتين، والمحجوز على ذمة قضيتين المستأنف بتاريخ 13 أكتوبر، والجاري التصالح فيهما.





وأوضحت الشركتان في بيانين منفصلين للبورصة المصرية اليوم أن القضتين المحبوس بشأنهما ياسر درويش ليس لهما علاقة نهائياً بالشركتين ، حيث تقدم باستقالته إلى رئيس مجلس إدارة الشركة فور اخلاء سبيله من القضايا المحجوز على ذمتها.





وتقدم ياسر درويش باستقالته من منصب العضو المنتدب للشركة.





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والجدير بالذكر أن المساهم بشركة الأهرام للطباعة كان قد تقدم ببلاغ لمباحث الأموال العامة وبلاغ آخر لقسم الشرطة ضد رئيس المجلس أحمد كمال العليمي وعضو المجلس ياسر درويش.



وقررت النيابة العامة الجزئية بالقاهرة الجديدة إخلاء سبيل رئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس إذ لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وكفالة 10 آلاف جنيه لكل بلاغ .



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