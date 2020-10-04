رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد مشروعات "الإسكان" الجارى تنفيذها بالمدينة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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تفقد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عدداً من مشروعات الإسكان الجارى تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل، وإزالة أى عقبات تعيق التنفيذ.


واستهل المهندس أمين غنيم، جولته بتفقد مشروع سكن مصر بمنطقة الأندلس مسلسل( 1,2)  بعدد ( 148)  عمارة، حيث بلغت نسبة الإنجاز للعمارات حوالى ( 80% )، ونسبة الإنجاز للمرافق والطرق حوالي ( 75% )، ومن المتوقع الانتهاء من الموقع وتسليمه للحاجزين فى النصف الأول من عام ٢٠٢١.


واستمرت جولة رئيس الجهاز بتفقد مشروع(JANNA) بعدد 365 عمارة  داخل كمباوند مغلق متكامل الخدمات.


واختتم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، جولته بالمرور على موقع سكن مصر مسلسل (6) بالتجمع الثالث( 57 عمارة)، والذى يتم الآن الانتهاء من هذا الموقع ومن المتوقع تسليمه  خلال شهر نوفمبر المقبل، وسيتم الاعلان عنه على صفحة الجهاز قريباً.


وشدد المهندس أمين غنيم، على ضرورة الانتهاء من الأعمال بشكل أسرع مع مراعاة جودة التنفيذ بجميع مواقع المشروعات بالقاهرة الجديدة.


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