موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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يترقب عشاق الملكي موعد مباراة ريال مدريد اليوم اليوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2020، عندما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره ليفانتي ، في إطار المباراة التي ستجمعهما بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز.

يدخل الميرنجي المباراة تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان من أجل تحقيق الانتصار، مواصلة حملة الدفاع عن لقبه الذي توج به خلال الموسم المنصرم.

وخاض ريال مدريد 3 مباريات في الدوري حتى الآن، جمعها خلالهم 7 نقاط ، فاستهل المرينجي مشواره بالتعادل السلبي أمام ريال سوسيداد، بينما حقق فوزًا صعبا على ريال بيتيس في الدقائق الأخيرة بنتيجة 3-2، ثم فوز أخير بشق الأنفس على ريال بلد الوليد بهدف دون مقابل.

بينما على الجانب الأخر ليفانتي خاض في الدوري الإسباني 3 مباريات، خسر في اثنين ولم يحقق سوى فوز وحيد، وكان ذلك على حساب أوساسونا بنتيجة 3-1.

من المقرر أن تقام المباراة بين ريال مدريد وليفانتي على ملعب سيوتات دي فالنسيا معقل الأخير، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة و17:00 بتوقيت مكة المكرمة، و14:00 بتوقيت جرينيتش.

تذاع المباراة بين ريال مدريد وليفانتي عبر قناة بي إن سبورتس «إتش دي 3»، ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف.

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