منتخب الشباب في أزمة مع "الوديات" ويواجه الأميرية غداً

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يواجه الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنةً  بقيادة ربيع ياسين المدير الفني أزمة من أجل الاتفاق علي مباريات ودية بداية الأسبوع المقبل حيث تبدأ كل مسابقات القسم الثالث والرابع بالإضافة إلي انشغال فرق الدوري الممتاز و القسم الثاني بمباريات هامة كل ثلاث ايام.


ويحاول عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب البحث عن أندية لعدم ارباك برنامج إعداد الفريق الذي يخوض مباراتين كل أسبوع .


من المقرر أن يواجه المنتخب فريق الاميرية غداً علي الملعب الفرعي لإستاد القاهرة في المعسكر المفتوح في ثالث مباريات الشباب الودية الذي يستعد لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية بموريتانيا مارس 2021.


يذكر أن منتخب الشباب قد خاض وديتين الأولي أمام المصرية للإتصالات وانتهت بالتعادل السلبي والثانية أمام إتحاد الشرطة وفاز فيها بهدفين مقابل هدف.

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