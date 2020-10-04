وزير الإسكان: تخصيص 207,5 مـليون جنيه لخدمـــات المياه والصرف بأسيوط والوادى الجديد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص  207.5 مليون جنيه لخدمات المياه والصرف الصحي بمحافظتي أسيوط والوادى الجديد للقرى الأكثر احتياجا ضمن المرحلة الثانية  من مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وللارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي، وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.
وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم تخصص 151,5 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمناطق أبنوب والبداري وساحل سليم وصدفا والقوصية ومنفلوط ومركز أسيوط، بالاضافة إلى إحلال وتجديد عدد ( 36 ) بئرا باستخدام الحفار الميكانيكي بجميع محطات المياه الارتوازية على نطاق المحافظة، وإحلال وتجديد جزئي للمحطات المرشحة بتوريد وتركيب طلمبات طاردة مركزية مختلفة الأنواع ولوازمها، فضلا عن توريد عدد (15) مولدا، و200 طلمبة أعماق غاطسة كاملة بالمشتملات، كما تم تخصيص 56  مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بالداخلة والفرافرة، وحفر  (6) آبار للشرب بمراكز محافظة الوادي الجديد ( الخارجة – الداخلة – الفرافرة )، وتوريد (6) مولدات، و(10) طلمبات أعماق غاطسة كاملة بالمشتملات و 113 ماسورة قطر 6 بوصات،  وتوريد 1500متر كابلات للطلمبات.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، أن المبادرة  استهدفت فى مرحلتها الأولى توفير خدمات مياه الشرب النقية، وتوصيل خدمات الصرف الصحى لعدد (60) قرية مستهدفة بمحافظة أسيوط بتكلفة إجمالية 209 ملايين جنيه، تضمنت مد وتدعيم شبكات المياه بعدد (53) قرية من القرى المستهدفة بطول (35100) متر، وتنفيذ (35) بئرا بمحافظة أسيوط، بالاضافة إلى مد وتدعيم شبكات المياه بعدد (7)  قرى من القرى المستهدفة بطول 64000متر، وتنفيذ (6) آبار بمحافظة الوادى الجديد، كما تضمنت توصيل خدمات الصرف الصحى لعدد (8) قرى من المستهدف بمحافظة أسيوط وعدد (5) قرى بمحافظة الوادى الجديد، ليجنى ثمار تلك المبادرة 900 ألف مواطن.


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