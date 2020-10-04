برشلونة يكشف حقيقة التعاقد مع نجم توتنهام

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية، عن ارتباط نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع مدافع نادي توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى ارتباط برشلونة بالتعاقد مع الأرجنتيني خوان فويث مدافع نادي توتنهام الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن برشلونة لن يتعاقد مع فويث، ولا يوجد اللاعب ضمن أهداف العملاق الكتالوني.

وتابعت الصحيفة، أن توتنهام عرض فويث عبر برشلونة، لكن الأخير رفض ضم اللاعب مؤكدًا أن إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي هو الهدف الرئيسي للبارسا.

وأشارت الصحيفة، أن فويث قريب من الانتقال إلى الدوري الإسباني عبر بوابة فياريال وليس برشلونة.

أخبار تهمك

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ حوالي 15 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تفاصيل عرض فناربخشة لضم نجم الزمالك

منذ ساعة

طبيب بجامعة أمريكية يكشف مفاجأة عن الدواء الذي يتناوله ترامب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

الآن

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ يوم

خاص.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة فايق عزب الصحية عقب دخوله العناية المركزة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

10:06 ص

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

09:00 ص

طبيب بجامعة أمريكية يكشف مفاجأة عن الدواء الذي يتناوله ترامب

09:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟