برشلونة يكشف حقيقة التعاقد مع نجم توتنهام

كشفت تقارير صحفية، عن ارتباط نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع مدافع نادي توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى ارتباط برشلونة بالتعاقد مع الأرجنتيني خوان فويث مدافع نادي توتنهام الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن برشلونة لن يتعاقد مع فويث، ولا يوجد اللاعب ضمن أهداف العملاق الكتالوني.





وتابعت الصحيفة، أن توتنهام عرض فويث عبر برشلونة، لكن الأخير رفض ضم اللاعب مؤكدًا أن إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي هو الهدف الرئيسي للبارسا.





وأشارت الصحيفة، أن فويث قريب من الانتقال إلى الدوري الإسباني عبر بوابة فياريال وليس برشلونة.



