غلق المدرسة 28 يومًا.. إجراءات "التعليم" حال ظهور إصابات كورونا

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بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، اتخذت وزارة التربية والتعليم، إجراءات وقواعد منظمة، للتعامل حال ظهور أو الاشتباه بأعراض فيروس كورونا، داخل المدارس.



ويرصد "الفجر"، إجراءات وزارة التربية والتعليم حال ظهور اشتباه أو أعراض الإصابة بفيروس كورونا.



١. قررت وزارة التربية والتعليم، غلق الفصل حال ظهور أكثر من حالة مؤكدة بفيروس كورونا، لمدة 28 يومًا.



٢. وإذا ظهرت حالات إصابة بكورونا في أكثر من فصل، تغلق المدرسة بالكامل لمدة 28 يومًا بواسطة مديرية الصحة ومديرية التعليم.



٣. تطبق الإجراءات على جميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية، مع متابعة المخالطين بواسطة الإدارة الصحية.



٤. تخصيص غرفة للعزل داخل المدرسة.



٥. إنشاء قاعدة بيانات بين وزارتي التربية والتعليم والصحة لمعرفة الأسر المصابة بفيروس كورونا والتعامل مع أبنائهم.



٦. تقرر إنشاء غرف عمليات مع "الصحة والسكان" داخل كل إدارة تعليمية.



٧. التنسيق مع المحليات للتخلص من نفايات كمامات طلاب المدارس.



٨. وجود غرف عمليات على مستوى وزارتي التربية والتعليم والصحة؛ لمتابعة تأمين سير العام الدراسي في المدارس.



٩. توفير طبيب أو زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب بشكل دوري.



١٠. تشكيل لجنة بكل مدرسة تختص بتطبيق ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدرسة



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انطلاق العام الدراسى المقبل 2020،2021، 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).



ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.