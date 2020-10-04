مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.46% بمستهل التعاملات

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% رابحاً 6.57 نقطة ليصل إلى مستوى 1439.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 307.5 ألف دينار بحريني.


 وصعد بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 32.66% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.95%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.33% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 3.14%، كما هبط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.41%.

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