مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.46% بمستهل التعاملات
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
نيفين سمير
Advertisements
إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% رابحاً 6.57 نقطة ليصل إلى مستوى 1439.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 307.5 ألف دينار بحريني.
وصعد بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 32.66% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.95%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.33% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 3.14%، كما هبط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.41%.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا