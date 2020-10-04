مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.46% بمستهل التعاملات

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% رابحاً 6.57 نقطة ليصل إلى مستوى 1439.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 307.5 ألف دينار بحريني.







