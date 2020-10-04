الصين تعلن تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بكورونا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:55 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس السبت، مقابل 10 حالات في اليوم السابق له.

 

وأصدرت اللجنة الصينية، بيانًا قالت فيه إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضا 26 حالة إصابة خالية من الأعراض.

 

وأعلنت اللجنة الصينية، تسجيل حتى الآن 85450 حالة إصابة في المجمل، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

 

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

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