مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.92% مع بداية تعاملات اليوم

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.92% خاسراً 20.85 نقطة ليصل إلى مستوى 2244.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 106 مليون سهم محققة ما قيمته 49.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1115 صفقة لعدد 28 سهماً.





وهبطت 7 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.31%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.66%، يليه قطاع الاستثمار بنسبة 1.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.62%، ثم قطاعي النقل والخدمات بنسبة 0.35%، 0.22%، على التوالي.