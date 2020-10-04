مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.92% مع بداية تعاملات اليوم
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:48 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.92% خاسراً 20.85 نقطة ليصل إلى مستوى 2244.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 106 مليون سهم محققة ما قيمته 49.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1115 صفقة لعدد 28 سهماً.
وهبطت 7 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.31%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.66%، يليه قطاع الاستثمار بنسبة 1.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.62%، ثم قطاعي النقل والخدمات بنسبة 0.35%، 0.22%، على التوالي.
وقفزت 4 أسهم بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.24%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.74%، فيما تراجع 24 سهماً على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.77%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3 ملايين ورقة بقيمة 8.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.77%.
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