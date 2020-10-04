بعد تعافيه من السرطان.. جمال يوسف يتصدر تريند "جوجل"

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تصدر الفنان جمال يوسف مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد إعلانه عن تعافيه من سرطان البلعوم، وذلك وفقًا لنتيجة أشعة المسح الذري، التي كان قد أجراها، الخميس الماضي.



وتوجه جمال يوسف بالشكر لكل الطاقم الطبي الذي كان يحرص على رعايته الصحية حتى تم شفاؤه بفضل الله، ودخل بعد ذلك في نوبة بكاء.



وقال جمال يوسف عقب شفائه في تصريحات صحفية له : "قلبي هيقف من الفرحة، الحمد والشكر لله، مش ممكن أنسى دعوات الناس ودعم أهلي وأسرتي، جميلهم فوق رأسي من فوق، وكمان بشكر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وكل زملائي وأساتذتي على دعمهم طوال فترة مرضي".