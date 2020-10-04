مطار الغردقة الدولي يستقبل ثلاث رحلات جوية قادمة من أوروبا

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ومطار مرسى علم يستقبل أول فوج سياحى قادم من باريس





شهدا مطارى الغردقة ومرسى علم الدوليين وصول عدد من الرحلات السياحية الجديدة القادمة من دول أوروبا وذلك فى ظل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر،، حيث استقبل مطار الغردقة الدولى اليوم ثلاث رحلات جوية قادمة من كل من دولة سويسرا وفرنسا والتشيك، وهى رحلة شركة إيزى جيت ( Easy jet) القادمه من العاصمة جنيف بسويسرا وعلى متنها ١٤٥ راكبًا،و رحلة شركة فلاي ايجيبت (Fly Egypt)القادمة من العاصمة الفرنسية باريس وعلى متنها ١٦٣ راكبا، وأيضا وصول ١١٥ راكبًا على متن رحلة شركة إير كايرو (Air Cairo) القادمة من العاصمة براغ بالتشيك، وذلك بعد إستئناف الشركة جدول رحلاتها إلى الغردقة.

كما استقبل مطار مرسى علم أولى الرحلات السياحية القادمة من باريس لشركه فلاي ايجيبت وعلى متنها ٩٧ راكبا، حيث تعد الرحلة الأولى بعد إستئناف السياحة الفرنسية إلى مدينة مرسى علم والتى توقفت منذ جائحة كورونا المستجد،

هذا وقد تم الإحتفال باستقبال الطائرات بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والإستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية،، حيث قام فريق العلاقات العامة بكل من مطار الغردقة ومرسى علم بتقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب وتوفير التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وكذا إنهاء إجراءت الحجر الصحي والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية علي جميع الركاب فضلًا عن الإلتزام بالتباعد الإجتماعي حفاظًا على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

وفى هذا السياق أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن دعم الدولة المصرية لقطاعى الطيران والسياحة كان له عظيم الأثر وراء زيادة وانتعاش الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة وهو ما جاءت نتائجه سريعة وبارزة بعودة حركة الطيران والسياحة تدريجيًا.

ويأتى ذلك في إطار المجهودات التى تبذلها وزارة الطيران المدنى من خلال التنسيق المثمر والدائم مع وزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر ودول أوروبا.