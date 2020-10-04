صعود جماعي بمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مع ترقب خبر تخفيض الغاز للصناعة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 11067 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 2108 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 12909 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 4240 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 2037 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 2949 نقطة.
وإختتمت البورصة المصرية تداولات يوم الخميس الماضي علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، لينجح المؤشر الرئيسي فى تجاوز مستوى الـ 11000 نقطة و الاستقرار أعلاها ، لينهىى على مكاسب بنسبة 0.56% عند 11051 نقطة بمشتريات انتقائية للمؤسسات المحلية و العربية على بعض القياديات مع ثبات التجارى الدولى دون ال 67 جنيه و هو ما حد من صعود المؤشر و الذى انعكس بصعود الثلاثينى محدد الأوزان بحوالى الـ 1% ، فيما ارتفع السبعينى متساوى الأوزان بنسبة 0.97% منهيا عند 2022 نقطة مع نشاط تبادلى بين أسهمه الخبرية و المضاربية ، و الذى جاء بقيم تداول متوسطة بلغت 1.033 مليار جنيه بحجم تداول 331 مليون سهم من خلال 41537 صفقة بمخطط سيولة للشراء 53% ، بالتداول على 192 ورقة مالية ربحت منها 113 ورقة و تراجعت 48 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 31 ورقة دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 2.133 مليار جنيه مسجلا 620.849 مليار جنيه.
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