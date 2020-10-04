الإمارات ترسم صورة مميزة في أذهان العالم في المحن والأزمات

رسمت دولة الإمارات، صورة مميزة في أذهان العالم، بعد استمرار مسيرة والمبادرات الإنسانية التي تقدمها على جميع المستويات، المحلية والإقليمية والدولية، وتتطور هذه المبادرات وتكبر وتتسع لتشمل ملايين البشر في مختلف دول العالم.

وأكدت دولة الإمارات، التزامها منذ تأسيسها، بنهج العطاء الموجّه للإنسانية جمعاء، خاصة في المحن والأزمات.

وأثبتت الأزمة التي خلقتها جائحة «كوفيد 19» على مستوى العالم، هذا النهج وفاعليته، حيث يتوالى «الجسر الجوي الإنساني» الذي أطلقته دولتنا، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، منذ اليوم الأول لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، في إمداد الدول المنكوبة بالوباء، بالمساعدات الطبية والإنسانية لدول العالم.

وجاءت مساعدات الإمارات استمراراً للدعم المستمر والعمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة لتعزيز قدرات العاملين في المجال الطبي لمواجهة الجائحة، حيث تشتمل المساعدات خصوصاً على معدات الحماية الشخصية، وأجهزة فحص كورونا «المسحات»، فضلاً عن الأدوية والأجهزة الطبية، والمساعدات الإغاثية، وفقا للبيان.