العظمى 32 بالقاهرة.. تعرف على حالة الطقس اليوم في المحافظات

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ تتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وأن يكون معتدلًا على السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب سيناء مع رياح نشطة، وأن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد.
 
وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 32 والصغرى 22
الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22
مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 20
بورسعيد العظمى 29 والصغرى 25
دمياط العظمى 28 والصغرى 25
الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 21
السويس العظمى 33 والصغرى 23
العريش العظمى 30 والصغرى 23
طابا العظمى 32 والصغرى 22
سانت كاترين العظمى 30 والصغرى 15 
شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 28
الغردقة العظمى 34 والصغرى 26
الفيوم العظمى 33 والصغرى 22
بني سويف العظمى 34 والصغرى 21
المنيا العظمى 35 والصغرى 20 
أسيوط العظمى 36 والصغرى 23

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