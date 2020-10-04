تريزيجيه أساسيًا.. تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة ليفربول بالبريميرليج

يستضيف اليوم الأحد نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه نظيره ليفربول ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".









وشهدت التشكيلة المتوقعة للمباراة التي تقام بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الثامنة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام تواجد تريزيجيه أساسيا والمحمدي على مقاعد البدلاء.









وجاءت تشكيلة استون فيلا كالتالي :





في حراسة المرمي : مارتينيز.





في خط الدفاع : مات كاش ، مينجز ، كوسنا ، تارجيت.





في خط الوسط : دوجلاس لويز ، كونر ، ماجين.





في خط الهجوم : جاك جريليش ، تريزيجيه ، واتكينز.





ويدخل نادي ليفربول وهو يمتلك 9 نقاط بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يمتلك نادي استون فيلا 6 نقاط.