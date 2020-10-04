باسم جديد.. مؤلف فيلم "ولاد رزق" يعلن عن تحويله لمسلسل في 2021

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أعلن المؤلف صلاح الجهيني، عن تحويل فيلم ولاد رزق لمسلسل جديد، ولكن باسم آخر، وذلك بسبب النجاح الكبير الذي حققه الفيلم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب صلاح الجهيني منشورًا قال فيه:"مسلسل ولاد رزق" عرين الأسود" 2021.



مسلسل" عرين الأسود"يتكون من 8 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه خلال عام 2005 أي قبل 10 سنوات من أحداث الفيلم، كما أنه سيستعين بنفس أسماء شخصيات الفيلم ولكن مع تغيير الأبطال بفنانين شباب بنفس شخصيات الفيلم، مع الاستعانة بمخرج آخر غير المخرج طارق العريان.