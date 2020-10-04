فيتوريا يقدم وعدا لجماهير النصر السعودي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
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تعهد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول بنادي النصر السعودي بعودة فريقه للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

وودع فريق النصر، اليوم السبت، منافسات دوري أبطال آسيا من الدور قبل النهائي عقب خسارته أمام فريق بيرسبوليس الإيراني 3 / 5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :" خضنا المباراة بروح عالية وبمعنويات قوية، وسوف نعود في العام المقبل لننافس بقوة، لأن لاعبي فريقي يمتلكون القدرة على المنافسة.. اعتمدنا على لاعبين شباب في الفريق، وفريقنا يمتلك قدرات ومقومات عالية، ولكنه يحتاج للوقت من أجل الوصول إلى القمة".

وأكد :" كانت المباراة صعبة على الفريقين، وقاتلنا بقوة، وسنحت لنا فرص للتسجيل، ولكن هذه هي كرة القدم.. ركلات الترجيح لا يمكن السيطرة عليها، وبالتالي فإن الحظ هو من يحسم النتيجة".

وأردف :"كسبنا من هذه البطولة الخبرة والتعرف على قدرات اللاعبين الشباب، والذين سيتطورون أكثر في المستقبل، وسيكونون جاهزين لتقديم الكثير".

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