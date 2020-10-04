أغرب الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠

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تشهد انتخابات مجلس النواب الحالية، ظهور عدد من الرموز الانتخابية الغريبة التي أدت إلى استغراب العديد من الناخبين، لارتباط تلك الرموز بأشياء غريبة لذا تعلقت بأذهانهم.



وستكون الانتخابات على مرحلتين المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تكون الإعادة يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر.



وتجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، على أن تكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرموز الانتخابية التي شهدتها مجلس النواب:



- طائر البطريق الذي لا يوجد في مصر.



- الطائرة الورقية التي انتشرت في سماء مصر هذا العام بسبب فيروس كورونا.



- ثمار الفاكهة مثل ثمرة المانجو وثمرة الموز وثمرة الكمثرى وثمرة الجزر وثمرة الرمان وثمرة البلح.



- كذلك الدومينو والشنيور وخلاط السوائل وطفاية الحريق والسكينة والمسمار والفيل والعقرب وماكينة التحصيل ولمبة الجاز.



- ومن بين الرموز الغريبة ثمرة ذرة وأذن وثمرة الليمون وثمرة الخوخ وثمرة الزيتون.



- بجانب قميص رجالي وولاعة البوتاجاز وشجرة الموز والريسيفر وريموت كنترول.



- واستخدام بعض الحيوانات الغريبة مثل الثعبان والكابوريا وحيوان القنفذ والدب القطبي والعنكبوت والحلزونة والأخطبوط والسنجاب والبجعة والثعلب.



تنطلق الدعاية الانتخابية، لمرشحين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2021، بالنظامين الفردي والقوائم معا، غدا الاثنين وتستمر حتى 18 أكتوبر الجارى، بينما تنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الثانية اعتبارا من 19 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.



ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب، والذي تضمن مدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقى التبرعات وتحديد الجهات التي يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردى 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق مائتي ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا 7 ملايين جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين مليون و800 ألف جنيه، ويكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين 6 ملايين و600 ألف جنيه.



