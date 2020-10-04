تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام لاتسيو في قمة الدوري الإيطالي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي إنتر ميلان لمواجهة نظيره لاتسيو، عصر اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة، من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.


إنتر ميلان يسعى للحصول على الثلاث نقاط من أجل مزاحمة يوفنتوس منذ البداية، على لقب الدوري الإيطالي.
ومن المتوقع أن يبدأ أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : هاندانوفيتش
خط الدفاع : كولاروف – دي فري – شكرينيار.
خط الوسط : أشلي يونج – سينسي – جاليارديني – أشرف حكيمي – فيدال.
خط الهجوم : سانشيز – لوكاكو.


ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد لاتسيو في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.

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