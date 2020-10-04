حميات إمبابة: الموجة الثانية لـ"كورونا" الشهر المقبل (فيديو)

علق الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، على تصريحات الأمم المتحدة وإشادته بالصحة المصرية في مواجهة كورونا، قائلًا أن وزارة الصحة بذلت جهود مكثفة، خاصة في بدء الأمر، نظرا لأن الوباء في بدايته كان بمثابة كارثة.





وقال "الجارحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم السبت، إنه فخر للمصريين جميعا أن تشيد منظمة كبري كالأمم المتحدة بالصحة المصرية، وما بذلته في الفترة الأخيرة من جهود متواصلة لمكافحة الوباء.





وذكر أن نسبة نجاح المنظومة الصحية في مصر، وصلت لـ 100%، موضحا أن منظمة الصحة العالمية أكدت سيطرة المنظومة الصحية المصرية على مكافحة الوباء.





وأوضح أنه في بدء الأمر كان الوضع في غاية الصعوبة، ولكن الكشف المبكر عن حالات كورونا، وعزل المصابين والفحص المعملي، والتشخيص السليم، ساعد على السيطرة على الفيروس.





وأضاف أنه لا يجب توقع حدوث لموجة ثانية حتى يتم الانتهاء من الموجة الأولى، موضحا أن الموجة الجديدة ستكون عبارة عن تغير وتمحور في جين فيروس كورونا، مؤكدًا أن مصر مازالت في الموجة الأولى مع انخفاض نشاط الفيروس، لافتا إلى أنه إذا حدثت موجة ثانية ستكون في شهر نوفمبر القادم تزامنا مع انتشار فيروس الانفلونزا.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 131 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97274 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 109 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 103575 حالة من ضمنهم 97274 حالة تم شفاؤها، و5970 حالة وفاة.