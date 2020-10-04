حميات إمبابة: الموجة الثانية لـ"كورونا" الشهر المقبل (فيديو)

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
علق الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، على تصريحات الأمم المتحدة وإشادته بالصحة المصرية في مواجهة كورونا، قائلًا أن وزارة الصحة بذلت جهود مكثفة، خاصة في بدء الأمر، نظرا لأن الوباء في بدايته كان بمثابة كارثة.

وقال "الجارحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم السبت، إنه فخر للمصريين جميعا أن تشيد منظمة كبري كالأمم المتحدة بالصحة المصرية، وما بذلته في الفترة الأخيرة من جهود متواصلة لمكافحة الوباء.

وذكر أن نسبة نجاح المنظومة الصحية في مصر، وصلت لـ 100%، موضحا أن منظمة الصحة العالمية أكدت سيطرة المنظومة الصحية المصرية على مكافحة الوباء.

وأوضح أنه في بدء الأمر كان الوضع في غاية الصعوبة، ولكن الكشف المبكر عن حالات كورونا، وعزل المصابين والفحص المعملي، والتشخيص السليم، ساعد على السيطرة على الفيروس.

وأضاف أنه لا يجب توقع حدوث لموجة ثانية حتى يتم الانتهاء من الموجة الأولى، موضحا أن الموجة الجديدة ستكون عبارة عن تغير وتمحور في جين فيروس كورونا، مؤكدًا أن مصر مازالت في الموجة الأولى مع انخفاض نشاط الفيروس، لافتا إلى أنه إذا حدثت موجة ثانية ستكون في شهر نوفمبر القادم تزامنا مع انتشار فيروس الانفلونزا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 131 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97274 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 109 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 103575 حالة من ضمنهم 97274 حالة تم شفاؤها، و5970 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا حميات بوابة الفجر الموجة الثانية الفجر إمبابة أخبار مصر

أخبار تهمك

خاص.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة فايق عزب الصحية عقب دخوله العناية المركزة

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل عرض فناربخشة لضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

الآن

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 12 ساعة

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ يوم

طبيب بجامعة أمريكية يكشف مفاجأة عن الدواء الذي يتناوله ترامب

منذ أقل من ساعتين

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

نائب حميات إمبابة: "فيروس كورونا شرس وابن لذينة"

حميات إمبابة: 80% من القضاء على كورونا مسئولية المواطن (فيديو)

نائب مدير "حميات" إمبابة: حامل كورونا بلا أعراض يصيب 5 آخرين

"حميات إمبابة" تعلن بشرى سارة للمصريين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

مدير حميات إمبابة يكشف خطورة كسر أنبوبة عينة كورونا

رئيس لجنة مكافحة كورونا: الفيروس متواجد منذ 1960 (فيديو)

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

10:06 ص

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

09:00 ص

طبيب بجامعة أمريكية يكشف مفاجأة عن الدواء الذي يتناوله ترامب

09:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟