أذربيجان: القوات الأرمينية قصفت مدينة كنجة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت أذربيجان، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الأرمينية قصفت ثاني أكبر مدنها في غانجا في تصعيد جديد كبير للنزاع في جنوب القوقاز.

ونفت أرمينيا إطلاقها النار باتجاه أذربيجان، لكن اوضح زعيم منطقة ناغورنو كاراباخ، وهي منطقة عرقية أرمنية داخل أذربيجان، إن قواته دمرت قاعدة جوية عسكرية تقع في غانيا. وقال زعيم كاراباخ أرايك هاروتيونيان: "أصبحت الوحدات العسكرية الدائمة الموجودة في المدن الكبرى في أذربيجان أهدافًا للجيش الدفاعي من الآن فصاعدًا ".

كما قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن مدينتي ترتر وهوراديز قرب الحدود الفعلية مع ناجورنو كاراباخ تعرضتا لقصف عنيف، في حين قال جيش المنطقة المنشقة إن عاصمته ستيباناكيرت تعرضت للقصف. وقد بدأ القتال قبل أسبوع، وتصاعد إلى أسوأ مستوياته منذ التسعينيات، عندما قتل نحو 30 ألف شخص.

يهدد الصراع بدفع قوى إقليمية أخرى مثل روسيا وتركيا وتعطيل إمدادات الطاقة عبر جنوب القوقاز، حيث تنقل خطوط الأنابيب النفط والغاز الأذربيجاني إلى الأسواق العالمية.

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نفط أذربيجان ناجورنو كاراباخ كنجة ارمانيا

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