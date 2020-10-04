تفاصيل عرض فناربخشة لضم نجم الزمالك

يتمسك نادي فناربخشة التركي بالحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول بنادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرغب النادي التركي في التعاقد مع مصطفى محمد بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.





ولم تتجاوز قيمة العرض التركي المادية 3 مليون يورو ويعتبر ذلك أقوى عرض مادي وصل لمصطفى محمد وكل ما تردد عن وصول العرض إلى 5 مليون يورو غير صحيح.





وهناك تمسك باستمرار مصطفى محمد مع الفريق في حال عدم وصول عرض مناسب أفضل من حيث القيمة المادية.