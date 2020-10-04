نجم الأهلي السابق مرشح للإنضمام إلى الزمالك
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:06 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية أن أحد وكلاء اللاعبين عرض على جهاز كرة القدم في الزمالك فكرة التعاقد مع الجابوني ماليك إيفونا نجم هجوم الأهلي السابق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ولم يحدد مسئولو الزمالك موقفهم حتى هذه اللحظة من التعاقد مع النجم الجابوني ولكن تم الاكتفاء فقط بمحاولة معرفة الأمور المادية خصوصًا أنه هناك فرصة ذهبية لحسم الصفقة بطريقة الانتقال الحر.
ومن المقرر أن يحسم البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفارس الأبيض قراره النهائي قريبًا سواء بالتعاقد مع إيفونا أو صرف النظر عن النجم الجابوني.
ويكثف مسئولو الزمالك جهودهم في الفترة الأخيرة من أجل التعاقد مع مهاجم سوبر تحسبا لرحيل مصطفى محمد عن القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.