ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:57 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أسدل أستار عن مباريات اليوم الأول من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، والتي شهدت مواجهات قوية بين الفرق.
حيث تمكن ساسولو من تحقيق الفوز على نظيره كروتوني، بأربعة أهداف مقابل هدف.

كما حقق نادي روما فوزًا صعبًا على نظيره أودينيزي، بهدف نظيف سجله الإسباني بيدرو.

ويعتلي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع أليخاندرو جوميز نجم أتلانتا.

وجاءت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالتالي:
كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 3 أهداف.
أليخاندرو جوميز ، أتلانتا، 3 أهداف.
فرانشيسكو كابوتو، ساسولو، 3 أهداف.
أندري جلابنوف، سبيزيا كالتشيو، 3 أهداف.
لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، هدفين.
هانس هاتيبور، أتلانتا، هدفين.
بيلوتي، تورينو، هدفين.
دريس ميرتينز، نابولي، هدفين.

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