الإمارات تساعد العاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم لمكافحة كورونا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:56 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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ساعدت دولة الإمارات، أكثر من مليون ونصف من العاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم، لمكافحة فيروس كورونا.

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التزام دولة الإمارات بمد يد العون للجميع، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الأيديولوجية.

 

وتلتزم دولة الإمارات، بتعزيز التعاون الدولي وبنهجها الإنساني بعد أن ساعدت أكثر من مليون ونصف من العاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم.

 

ولم تتغير الرؤية الثاقبة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عندما ضرب هذا الوباء العالم، فقد ضاعفت دولة الإمارات من مساعداتها لجميع الدول المحتاجة بكافة إمكانياتها، فضلاً عن مواجهة تحدياتنا الداخلية، ومن خلال هذه القيم ورغبتنا في مساعدة المحتاجين، تؤكد دولة الإمارات على النهج الإنساني الذي رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، طيب الله ثراه، الذي آمن بالمسؤولية الجماعية في تقديم يد العون والمساعدة لصالح البشرية».

 

وعززت دولة الإمارات، الجهود الإنسانية العالمية الرامية إلى وقف انتشار الفيروس منذ بداية وباء (كوفيد-19)، وهي أكبر مزود للمساعدات في مكافحة الفيروس في المنطقة، فقد عملت على أن تصل مساعداتها إلى البلدان المحتاجة بصرف النظر عن أي اعتبار.

 

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