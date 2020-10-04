كارول سماحة تفاجئ جمهورها بهذه التغريدة

بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها Bon Voyage، تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة لطرح نسخة جديدة للأغنية تكون كاملةً باللهجة الفرنسية.

وأعلنت كارول سماحة عن هذه المفاجأة من خلال فيديو أطلّت به على المتابعين عبر موقع "تيك توك" الذي انضمت إليه منذ فترة.

كما كشفت كارول في الفيديو عن أن أغنيتها الجديدة مع "لايف ستايلز ستوديوز" ستحمل اسم "شكرًا" وقالت: "أغنية تنتظرونها منذ أكثر من سنة ونصف وفي كل مرّة يتم تأجليها. سوف يتم تصويرها قريبًا مع شركة لايف ستايلز ستوديوز والمخرجة بتول عرفة. هالأغنية تم تنفيذها في اسطنبول. أتمنى أن تنال إعجابكم".

الجدير ذكره أن كليب أغنية Bon Voyage حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة بعد شهرين على طرحه عبر القناة الرسمية لشركة "لايف ستايلز ستوديوز” في موقع "يوتيوب".



