هالة صدقي تهنئ أمير شاهين:"ربنا عوضك بعروسة تمسح دموعك"

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:54 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة هالة صدقيعلى تهنئة صديقها الفنان أمير شاهين على زفافه، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هالة صدقي مقطع فيديو من فرحه، ظهر فيه أبناؤها بصحبة الفنان أمير شاهين، وعلقت عليه قائلة:" حبيبي الأمير أمير ألف مبروك يا حبيبي وربنا بعتلك نصيبك عروسة جميلة وقمراية علشان تمسح دموعك، وأكيد كنت حاسس بوجود مامتك حواليك الله يرحمها، بس كل حبايبك كانوا حواليك ، وأولهم ولادي اللي لفت الدنيا وهما اللي يزفوكً، مبروك يا أحن وأطيب قلب".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

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