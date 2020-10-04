ديوكوفيتش يطالب باستبدال حكام مراقبة الخطوط بالتكنولوجيا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:48 ص
بوابة الفجر
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توترت مؤخراً علاقة نوفاك ديوكوفيتش بحكام مراقبة الخطوط، ويبدو أن اللاعب الصربي سيواصل إثارة الجدل، بعدما اقترح عدم أهمية وجودهم.

استبعد المصنف الأول على العالم من الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة، بعدما ضرب الكرة دون تعمد في مراقبة الخطوط، في تعبير عن إحباطه بعد خسارة نقطة مهمة.

والآن يعتقد ديوكوفيتش أنه يمكن استبدال هذه الوظيفة بتقنية عين الصقر لمراقبة الخطوط.

وقال ديوكوفيتش: "مع كامل الاحترام للتقاليد والثقافة في هذه الرياضة، فإنه عند الحديث عن وجود البعض في الملعب خلال المباراة، ويتضمن ذلك حكام مراقبة الخطوط، فإني لا أرى سبباً أن كل بطولة في العالم، وخلال هذه الحقبة من استخدام التكنولوجيا المتطورة، لا تفعل كما حدث في سينسناتي ونيويورك".

وفي ظل جائحة كوفيد-19، ومع اتخاذ العديد من الإجراءات الصحية لاحتواء انتشار الفيروس، استغنت العديد من الملاعب في أمريكا المفتوحة عن حكام مراقبة الخطوط باستثناء الملاعب الرئيسية.

وعاد حكام مراقبة الخطوط في فرنسا المفتوحة، التي تقام على الأراضي الرملية، ولا يتم فيها استخدام تقنية عين الصقر، بل يتم الاعتماد على الحكم في العودة، ومتابعة بصمة وأثر الكرة في الملعب.

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