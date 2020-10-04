غدًا.. عودة "سيرة الحب" على مسرح البالون

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تُعرض غدًا مسرحية "سيرة الحب"

على مسرح البالون، وتستمر لمدة 15 يومًا، والمسرحية تُعرض بشكل يومى عدا الثلاثاء، بدءًا من الساعة 9 مساءً إلى 11 مساءً، وتتراوح الأسعار بين 150. 100. 75. 50 جنيهًا.



يتناول العرض المسرحي سيرة حياة الملحن الراحل بليغ حمدي، والأوبريت من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب.



مسرحية "سيرة الحب" بطولة إيهاب فهمي، مروة ناجي، مجدي صبحي، أحمد الدمرداش، شريف عواد، أحمد الأمير، نهلة خليل، سمية درويش، رشا سامي العدل، أحمد الشريف، شيكو، عمرو أصلان، عماد عبدالمجيد، سيد عبدالرحمن، ناصر عبدالحفيظ.ومن ديكور محمد الغرباوي، وخدع إيهاب جمعة، إضاءة شريف البرعي، توزيع موسيقى وقيادة أوركسترا محمد أبواليزيد، منفذي الإخراج محمد شافعي، وهاني عبدالهادي، تأليف الكاتب أيمن الحكيم، إخراج الدكتور عادل عبده.