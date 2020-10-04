طبيب بجامعة أمريكية يكشف مفاجأة عن الدواء الذي يتناوله ترامب

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبوت وود جونسون الجامعي، إن الأمر الجديد في علاج الرئيس الأمريكي ترامب هو حصوله على "كوكتيل من الأجسام المضادة" تنتجه شركة متخصصة في "الميكروبولوجي".

وأشار "خضر"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هذا الدواء مازال تجريبي، موضحا أن ترامب صديق مقرب لصاحب الشركة التي تنتج هذا الدواء، ووافق على أن يحصل على الدواء خاصة وأن الدواء مر بالمراحل التي تثبت أمنه.

وأضاف أن حالة مريض كورونا يمكن أن تتطور خلال أول أسبوعين، ولهذا وضع الرئيس الأمريكي تحت رقابة صحية بالمستشفى.
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 131 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97274 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 109 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 103575 حالة من ضمنهم 97274 حالة تم شفاؤها، و5970 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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