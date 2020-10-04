المكسيك تسجل 4863 إصابة و388 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:37 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الأحد، 4863 إصابة جديدة إضافة إلى 388 وفاة، مرجحة أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات الكشف عن الفيروس.

 

ووفقًا لوزارة الصحة المكسيكية، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 757953 حالة، وعدد الوفيات إلى 78880 حالة.

 

ويذكر أن دولة المكسيك، سجلت ثامن أكبر حصيلة لإصابات كورونا في العالم، ورابع أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

 

وتعتبر أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة.

 


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